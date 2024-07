Latina Università-Comune l’assessore Cosentino preannuncia protocolli d’intesa in favore degli studenti

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 30 luglio 2024)– All’indomani del Consiglio comunale in cui è stato approvato lo schema di accordo per la concessione in uso alla Sapienzadi Roma di una parte dell’ex Banca d’Italia e dell’ex Garage Ruspi,Antoniorilancia sul rapporto stretto con il principale ateneo d’Europa. “La delibera di ieri – ha affermatoL'articoloinTemporeale Quotidiano.