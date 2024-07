Latina Grave incidente sulla Pontina | scontro frontale tra due auto quattro feriti e traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 30 luglio 2024)– Questa mattina, poco prima delle 8, unstradale ha causatostrada, al chilometro 70,900, nei pressi di viale Nervi a. Per cause ancora in fase di accertamento, una Ford Fiesta e una Ford Kuga, che viaggiavano in direzioni opposte, si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato L'articolotra dueinTemporeale Quotidiano.