Labico – Violenta lite con la fidanzata | Arrestato 33enne

(Di martedì 30 luglio 2024) L’altro ieri notte, a, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati da quelli di Montelanico, hanno tratto in arresto undel posto, già noto, per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. I militari sono intervenuti a, previa richiesta al 112, davanti ad un locale nei pressi di Piazza Mazzini, accertando che il, in uno stato di alterazione psicofisica, dopo unacon una ragazza, in cui riportava lievi lesioni al volto, ha opposto resistenza ai Carabinieri sferrando un calcio all’autovettura di servizio. Il, sul posto ha rifiutato le cure dei sanitari del 118 e accompagnato successivamente presso l’ospedale di Colleferro ha ottenuto 5 gg di prognosi. L’uomo dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di Velletri in attesa del rito direttissimo. Questa mattina, il G.I.P.