La sinistra se la prende anche con i bambini che squallore | Gasparri sbotta sull' autore Rai

(Di martedì 30 luglio 2024) Si è scatenata una bufera, non di poco conto, per il post con cui Riccardo Cassini -di Stefano De Martino in Rai - ha commentato la visita del presidente del Consiglio a Pechino: "La mamma dei fascisti - scrive - è sempre in Cina". Una battuta di cattivo gusto, considerando la presenza di Ginevra, la figlia della premier, che non ricopre alcun ruolo pubblico e andrebbe tenuta fuori dalla polemica politica.