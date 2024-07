La Senna è inquinata e il triathlon diventa duathlon

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 luglio 2024) AGI - Il rinvio per preservare giustamente la salute dei triatleti che la scorsa notte si sono visti cancellare per rischio Escherichia Coli la gara delle Olimpiadi di Parigi 2024, è un altro duro colpo all'organizzazione francese che ha voluto osare un po' troppo, ovvero disputare una gara nelle limacciose e inquinate acque della. La grandeur francese sembra affondare nella. Sin dall'inizio la scommessa del Comitato organizzatore presieduto da Tony Estanguet era definita rischiosa da tutti. La sindaca Anne Hidalgo aveva assicurato ai parigini che nell'estate delle Olimpiadi avrebbero potuto fare il bagno nel fiume: una promessa, ad oggi, disattesa. Si parla di togliere la frazione di nuoto, ridurre l'evento ad unma il tassello è sempre peggio del buco e non piace.