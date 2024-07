La pioggia di Perugia del 2000 rivelazione shock di Melli | Provammo a fare combine con la Juventus ma rifiutarono

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Intervenuto al podcast “Non è più domenica”, Alessandro, ex giocatore del, ha rilasciato dichiarazioni davvero sorprendenti su quella storica partita in cui, sul pantano del Curi, laperse lo scudetto in favore della Lazio in una partita che forse non si sarebbe dovuta nemmeno giocare: “Eravamo salvi e non avevamo altro da chiedere al campionato, ladoveva vincere per conquistare il titolo. Arrivarono sotto scorta come se fossero pregiudicati. Gaucci era legato alla Lazio e al Banco di Roma, in settimana ci chiese didi tutto per vincere, promettendoci anche un premio perché gli avrebbe fatto comodo per interessi personali. Se avessimo perso, invece, voleva portarci in ritiro in Cina”, riporta la Gazzetta dello Sport.