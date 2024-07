La nuova rotta di Giorgia Meloni per la Cina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) La missione dia Pechino è un passaggio positivo perché arriva dopo la decisione del premier di non rinnovare la partnership sullaVia della Seta. C'era chi diceva che Palazzo Chigi non avrebbe fatto una scelta “occidentale”, invece è stata ben calibrata e non ha compromesso le nostre relazioni con il Dragone. Con i cinesi fanno tutti i conti, anche l'Italia, nel quadro delle politiche europee e delle relazioni con gli Stati Uniti, cosa che non avvenne con le “cineserie” grilline nell'avventura psichedelica dei governi guidati da Giuseppe Conte. Xi Jinping è naturalmente interessato a alimentare gli scambi e plasmare lo scenario a suo favore,cerca opportunità commerciali e investimenti - come tutti i leader delle grandi economie europee - ma senza cedimenti e fughe in avanti.