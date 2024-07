La grande rivincita di Beatrice guidata dalla stylist Olivia Buckingham

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 30 luglio 2024) Chi l’avrebbe detto? La principessadi York, un tempo oggetto di derisione per le sue tante gaffe sartoriali (ricordate il cappellino color sabbia e firmato Philip Treacy, indossato 13 anni fa alle nozze di William e Kate?), oggi viene riconosciuta per la sua eleganzaprestigiosa rivista inglese Tatler – la bibbia dell’alta società londinese. È lei la meglio vestita al mondo. E come lei nessun’altra Royal. Neppure Kate Middleton.