La Fed verso tassi invariati il dilemma del taglio a settembre

(Di martedì 30 luglio 2024) La Fed si appresta a lasciare idi interesse fermi nella riunione che si chiuderà domani ma dovrebbe segnalare le sue prossime mosse, ovvero quanto taglierà i, se ao a novembre. Per la banca centrale è unnon facile da sciogliere, in parte legato alle prossime elezioni. Una riduzione del costo del denaro apotrebbe scontrarsi con l'ira di Donald Trump, che ha già messo in guardia la Fed dal toccare idi interesse. Unin novembre - la riunione cade subito dopo il voto americano - non esporrebbe la Fed a critiche politiche, pur senza risolvere molti nodi. A preoccupare è una eventuale vittoria di Trump che, con i paventati dazi e l'attesa maxi-espulsione di migranti, potrebbe infiammare nuovamente l'inflazione complicando la battaglia della banca centrale contro la corsa dei prezzi.