La Camera approva il decreto legge sulle materie prime

(Di martedì 30 luglio 2024) L'Aula dellahato ilcritiche. I voti favorevoli sono stati 152, i voti contrari 70, gli astenuti 11. Il testo passa all'esame del Senato. Obiettivi principali del provvedimento sono quelli di garantire "un approvvigionamento sicuro e sostenibile dellecritiche considerate strategiche e assicurare lo sviluppo di progetti che siano di rilevante interesse pubblico". Tra le misure principali l'istituzione presso il ministero delle imprese e del made in Italy di un comitato tecnico permanente nonché l'accelerazione e la semplificazione della ricerca. Prevista anche l'introduzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari. In particolare, in relazione alle concessioni minerarie relative a progetti strategici si impone il versamento di un'aliquota del prodotto tra il 5% e il 7%.