Jannik Sinner è guarito giocherà i Masters 1000 di Montreal

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024)dalla tonsillite, mettendo alle spalle quindi il problema di salute che lo ha costretto a rinunciare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il numero uno al mondo del tennis maschile tornerà in campo per l’Atpdi, in programma dal 6 agosto in Canada. Il numero 1 del mondo si appresta così ad affrontare la stagione sul cemento americano in vista degli US Open, ultima prova stagionale del Grande Slam che sia Flushing Meadows dal 26 agosto.Leggi anche: “Ecco cosa è successo dopo che ho venduto l’anima al diavolo. Ma ora” Il racconto del ristoratore milanese “Tennis Canada ha annunciato le prime teste di serie per il National Bank Open 2024 presentato da Rogers (NBO) a Toronto e. Nel WTA Tour, la polacca Iga Swiatek è la testa di serie del campo di Toronto come testa di serie n.