Iv | Renzi ‘assemblea a settembre quella è sede per chiedere congresso’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Dentro Italia Viva ci sono persone che non condividono la scelta di stare nel centrosinistra. È assolutamente legittimo che ci siano opinioni diverse. Come è legittimo che qualcuno guardi a un accordo con Azione, altri a Forza Italia, altri a un Terzo polo autonomo. Sono tutte posizioni rispettabilissime. Chi è stato eletto per guidare il partito ha il dovere di farlo. Chi non è d?accordo ha tutto il diritto di farsi sentire in tutte le sedi, a cominciare dall?Assemblea Nazionale di. L?Assemblea è anche laistituzionale nella qualeil congresso”. Così Matteonella enews. L'articoloperCalcioWeb.