Italia-Cina | Meloni ‘io coerente su stop via della Seta piano d’azione è alternativa’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug. – (Adnkronos) – Ilin tre anni siglato daa Pechino “è un approccio alternativo alla Via. Io ho sempre detto che non condividevo l’ingressono nella Via, la mia è stata una scelta di coerenza, ho sempre detto che la presenzana nella Vianon era l’unico modo per avere rapporti e anche per far crescere le nostre relazioni con la”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, in un punto stampa a Pechino, in cui si dichiara “molto soddisfatta”missione in, che ora la sta portando a Shanghai. “Del resto, come ho raccontato tante volte – ha aggiunto – noi eravamo l’unica nazione tra le grandi nazioni dell’Europa occidentale a far parteVia, ma non eravamo la nazione che aveva il migliore interscambio con la, tutt’altro.