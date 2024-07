Italia-Cina | Borghi Iv in aula ' da Meloni conversione a U chiediamo informativa'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug (Adnkronos) - "formalmente unadi Giorgiasullaa U della premier sulla". Lo ha detto il senatore Enrico, capogruppo al Senato diviva, prendendo la parola insull'ordine dei lavori. "Siamo passati dall'uscita dalla Via della seta, effettuata senza dibattito parlamentare, alla chetichella, a un non meglio precisato Piano triennale di cooperazione industriale. Dove e quando è stato dato mandato alla premier di sottoscriverlo? -ha proseguito- Per Giorgiapalazzo Chigi val bene parecchie abiure. Nel 2014 l'allora segretaria di un partito di opposizione attaccava il presidente del consiglio Renzi perché amico della. Nel febbraio del 2021, l'allora unica leader dell'opposizione criticava ‘il regime comunista di Pechino per le gravi violazioni della libertà di stampa'".