Incendio di sterpaglie a Peccioli le fiamme minacciano le case

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024)(Pisa), 30 luglio 2024 –dinel pomeriggio di oggi lungo la Strada Comunale di Bandonica nel Comune di. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Pisa ha prontamente estinto leche stavano per raggiungere civili abitazioni. Interessati circa 7000 mq di. Intervenuti i Volontari Aib della Misericordia di. La fase di bonifica di tutta l’area interessata dall’ha richiesto qualche ore. Cause in fase di accertamento.