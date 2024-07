Incendio alle pendici del Vesuvio evacuate due abitazioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDuesono statein via precauzionale, nel territorio del comune di Torre del Greco, per l’che sta interessando in queste ore ledel. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza una riunione del Centro coordinamento soccorsi. Sul posto si trovano quattro squadre dei Vigili del Fuoco supportate da altre dei volontari della protezione civile regionale. In azione due elicotteri regionali, due mezzi aerei nazionali e ne è in arrivo un terzo, la cui richiesta al Dipartimento di Protezione civile è stata supportata dal prefetto durante la riunione del Ccs. L’attualmente interessa il territorio alto di Torre del Greco, nella zona “cappella Bianchini”, che lambisce il parco nazionale del, al confine con Ercolano.