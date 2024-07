In occasione della Giornata Internazionale dell’Amicizia scopriamo perché un amico fa bene non solo alla psiche ma anche al corpo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 30 luglio 2024) L’amicizia è in grado di legare due persone in un rapporto unico. Non c’è coinvolgimento sentimentale ma non manca di certo una forma di amore assolutamente puro. Per celebrare questo importante valore, nel 2011 le Nazioni Unite hanno istituito la, che ricorre il 30 luglio.allora con l’espertaavere amici fidati aiuta a vivere meglio.