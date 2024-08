Ilary Blasi con il braccio-armatura e gli altri look a Battiti Live

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 30 luglio 2024) Il corpo di ballo formato dagli allievi di Amici, gli artisti più seguiti del panorama italiano e internazionale, due conduttori spumeggianti, una co-conduttrice iper frizzante: Cornettoè lo show più dinamico dell’estate televisiva. La kermesse musicale di Canale 5 ha regalato ai telespettatori un’altra puntata all’insegna di ritmo e divertimento. La curiosità ruota intorno anche aidei protagonisti sul palco. Lo stile street diIlper la quarta puntataPuntata dopo puntata, è l’outfit diad avere le aspettative più alte. La conduttrice di Cornettoè nota per il suo approccio unico con la moda, tanto in tv quanto nella vita privata. In questa stagione del programma sta giocando con vari approcci stilistici: dalle proposte più eleganti alle mise più casual, lei sa come fare centro.