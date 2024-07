Il trattore va in fiamme all’improvviso Agricoltore si salva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Ilva a fuoco, mezzo carbonizzato e conducente salvo. È per fortuna fuggito, prima di rimanere ferito, il conducente del mezzo agricolo che si è incendiato alle 15.40 di ieri a Turano Lodigiano. L’al volante si è accorto che qualcosa, durante la marcia, non andava e visto il fumo è scappato, rimanendo fortunatamente incolume. La combustione, la cui origine è al momento sconosciuta, è stata spenta dai vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti, con una autobotte e una autobotte, dal comando provinciale di Lodi e dal distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. L’incendio di Turano Lodigiano è avvenuto in località Cascina Bordigherio. Il 115 ha spento il fuoco e messo in sicurezza la zona. Sono intervenuti anche i carabinieri.