Il magnate di Amazon Jeff Bezos è in Sicilia con il suo lussuosissimo Koru

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di martedì 30 luglio 2024) Non poteva mancare il patron diin. E’ stato avvistato per la prima volta alle isole Eolie il mega yacht di mega yacht a vela, che prende il nome dalla parola Maori “nuovi inizi”, lungo 127 metri, largo 16, con tre alberi, di proprietà di. L’imbarcazione, indicato come il secondo (Monrealelive.it)