Il campionato eSkootr e DAZN annunciano una partnership globale pluriennale

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di martedì 30 luglio 2024), la piattaforma di intrattenimento sportivo leader al mondo, annuncia oggi unadi trasmissionequinquennale con l’Championship, la prima serie di gare di micromobilità al mondo. In base a questo accordo, di durata quinquennale,trasmetterà l’innovativoal pubblico nei suoi mercati. Con un interesse in rapida crescita per gli L'articolo Ilunaproviene da Sport in TV.