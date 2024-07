Il 31 luglio Tajani in visita a carcere Paliano

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2024) Domani, 31, alle ore 10, il Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio, visiterà ildi, in provincia di Frosinone. È il primo appuntamento di “Estate in”, una serie di visite negli istituti di pena in tutta Italia da parte di parlamentari, eurodeputati, consiglieri regionali, amministratori e militanti azzurri, per verificare le condizioni dei detenuti e confrontarsi con dirigenti, operatori, agenti di Polizia penitenziaria e magistrati di sorveglianza. Intervenire sulla situazione allarmante delle carceri italiane, infatti, rappresenta una priorità per Forza Italia.