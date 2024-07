Hanno voluto solo farci perdere tempo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Il rappresentante del team di salvataggio Luca Marelli, un volontario milanese daimpegnato sulla Sea Watch 5 ha usato parole durissime contro il Governo italiano. "Ciassegnato – ha spiegato – il porto spezzino a distanza di mille chilometri dal punto di recupero. Quindi cicostretto a un viaggio lungo e impegnativo che non è servito altro che a aumentare le sofferenze. Tutto questo per dissuadere le operazioni di salvataggio delle navi di soccorso civile". Dopo le operazioni di salvataggio in mare la Sea Watch 5 ha ricevuto dal centro di coordinamento di soccorso di Roma le indicazioni di raggiungere il porto di Spezia. "Una chiara scelta – ha concluso – per rallentare le operazioni e sprecare una quantità enorme di carburante.