Grande attesa a Baia Domizia per l’Achille Lauro Summer Fest

(Di martedì 30 luglio 2024)per“A RAVE BEFORE L’ILIADE”, la nuova e incandescente leg estiva di Achillecon special guest Boss Doms. Si tratta di un vero e proprio rave all’insegna dell’inclusività che proseguirà per tutta l’estate e toccherà numerose location eival italiani indel gran finale con i due eventi unici autunnali “RAGAZZI MADRE – L’ILIADE” IL LIVE a Milano e Roma. Lunedì 12 agosto Achilleporterà il suo nuovo show all’Arena dei Pini di(Caserta), in esclusiva per la Campania. I biglietti per assistere al concerto prodotto da Friends & Partners e Veragency sono disponibili su TicketOne e Go2 e nei principali punti vendita regionali. Per info: tel. 335 5235134 – info@veragency.