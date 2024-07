Gesesa-Cautano interruzione idrica notturna

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutocomunica che a causa del calo delle portate nonché da un eccessivo assorbimento in distribuzione questa notte 30 luglio sarà sospeso il servizio idrico in tutto il centro urbano die frazione di Cacciano dalle ore 00.00 e fino alle 06.00 di domani mattina 31 luglio. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17. L'articoloproviene da Anteprima24.it.