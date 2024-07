Friedman e i Cugini di campagna a Ballando con le stelle 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Il cast dicon leè quasi al completo: giorno dopo giorno Milly Carlucci sta svelando i nomi dei vip che hanno deciso di mettersi alla prova tra gare di tango, salsa, rumba e paso doble. Alla conferma ufficiale di Federica Pellegrini, si aggiungono anche il giornalista Alane idi, oltre ai già annunciati Massimiliano Ossini, Francesco Paolantoni, Nina Zilli e Federica Nargi. Con una racchetta in mano il giornalista dice in un video: "Ciao sono Alan. Voi mi conoscete forse come scrittore, economista, ma faccio anche altre cose nella vita, come giocare a tennis. Forse non sono un bravo tennista e nemmeno un bravo ballerino, però ci provo".