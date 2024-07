Filagosto tango e cinema all’aperto | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 luglio 2024) L’inizio della nuova edizione di “” a Filago,alla festa della solidarietà a Gorle, l’estivo Spritz&Burger ad Albino,e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 30 luglio. Ecco gli appuntamenti.alle 21.15 all’Arena Santa Lucia averrò proposta la visione del film “Fuga in Normandia”.alle 21.30 all’Esterno Notte averrà proposta la visione del film “The Holdovers – Lezioni di vita”.Sino all’8 settembre ad Albino torna l’estivo “Spritz & Burger”. Si tratta di un chiringuito sulle rive del fiume Serio, direttamente sulla pista ciclopedonale della Val Seriana. Si potranno bere ottimi cocktail e mangiare hamburger, specialità di carne alla griglia, pizze e altro ancora. Non mancheranno musica live e festival.