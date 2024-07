F1 GP Olanda 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) La F1 lascia il circuito di Spa-Francorchamps per fermarsi alcune settimane. Per il Circus è infatti tempo di pausa estiva, per poi tornare in azione a fine agosto a Zandvoort. Il Gran Premio d’, weekend di casa per Max Verstappen, è intra il 23 e il 25 agosto. Si tratta di un fine settimana di gara tradizionale, con tre sessioni di prove libere, una di qualifiche e infine la gara della domenica. Venerdì 23 sarà dedicata alle prime due sessioni di prove libere, con le FP1 previste tra le 12:30 e le 13:30, mentre le FP2 avranno inizio alle 16:00, terminando un’ora più tardi. Le prove libere 3, poi, andranno in scena sabato 24, tra le 11:30 e le 12:30. Nel pomeriggio sarà tempo di qualifiche, con la caccia alla pole position che inizierà alle 15:00. Infine, la gara andrà in scena domenica 25 agosto, con i semafori che si spegneranno alle 15:00.