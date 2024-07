Erdogan e Khamenei ' immoralità anti cristiane ai Giochi'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Il presidente turco, Recep Tayyip, e la Guida Suprema dell'Iran, Ali, hanno contestato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi denunciandola come immorale e contro i cristiani. "Condanniamo questi insulti rivolti alle figure sacre delle religione divine, tra cui Gesù Cristo", ha detto, come riferisce Irna. Mentreha detto che "l'andata in scena sottolinea ancora una volta la portata della minaccia che stiamo affrontando". Come riporta Anadolu,ha detto che chiamerà Papa Francesco per denunciare l'contro il mondo cristiano.