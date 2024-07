Era l’incubo di bar e negozi di abbigliamento pontini | arrestato Almeno 6 i colpi messi a segno

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 luglio 2024) Le forze dell’ordine di Latina hannoun straniero di 35 anni di origine algerina, per una serie di furti avvenuti tra maggio e giugno. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Valerio De Luca, hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario. I Furti e le Indagini della Polizia Le sue attività criminali sono state registrate in vari luoghi di Latina, con episodi di furto in un’attività commerciale di via Cialdini, un’officina in via Isonzo il 10 giugno, una caffetteria in via IV Novembre e uno diin viale Nervi. Le prove raccolte dalla Squadra Mobile, incluse le immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di identificare e arrestare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati simili.