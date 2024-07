Entra in vigore la direttiva Ue sul diritto alla riparazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) "Oggino inle nuove regole sul". Lo ha annunciato su X il commissario UeGiustizia Didier Reynders comunicando l'ta indelle nuove norme Ue che forniscono chiarimenti sull'obbligo per i fabbricanti e i venditori di riparare i beni e incoraggiano i consumatori a prolungare il ciclo di vita di un prodotto attraverso la suapiuttosto che la sostituzione, riducendo così i rifiuti. "Trasformeranno il nostro modo di consumare rendendo più facile per tutti riparare i propri beni, invece di sostituirli automaticamente. Contribuiranno inoltre allo sviluppo dell'intero ecosistema di, riutilizzo e ristrutturazione. Un importante passo avanti per un'Europa sostenibile e climaticamente neutra", ha aggiunto Reynders.