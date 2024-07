Enrico Brignano | “Ci rimango male se qualcuno non ride ai miei spettacoli mi concentro su chi mi critica”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 30 luglio 2024)torna in teatro con "I 7 re di Roma", che il suo mentore Gigi Proietti portò in scena 35 anni fa. In un'intervista racconta l'emozione per lo spettacolo, il suo legame con Roma e il suo approccio al lavoro come attore e comico.