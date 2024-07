Endometrio trilaminare cosa significa aver un endometrio pronto per la gravidanza

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 30 luglio 2024) Dalle caratteristiche dell’, lo strato più interno dell’utero, si possono ottenere importanti informazioni anche e soprattutto per comprendere la fertilità femminile (e alcuni dei problemi di infertilità). L’, infatti, è un tessuto che cambia nel corso delle varie fasi del ciclo mestruale. Monitorarne le evoluzioni consente di individuare eventuali condizioni che possono compromettere l’impianto dell’embrione, ed è un dato importante e utile sia per chi è alla ricerca di unaper vie naturali (e che magari riscontra iniziali difficoltà) che per chi sta percorrendo un trattamento di procreazione medicalmente assistita. Parliamo quindi di