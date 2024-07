Emanuela Fanelli | “Basta chiedere a una donna perché non ha figli Ho subito molestie a 18 anni”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 30 luglio 2024)si è raccontata in una lunga intervista a Vanity Fair, dagli esordi nel mondo del cinema al rapporto con Paola Cortellesi, regista del film C'è Ancora Domani, in cui ha recitato come attrice non protagonista. E sulla sua vita privata: "Sono single, non uso app. Bastaa unanon diventa madre".