È sicuro mangiare il cibo che servono sugli aerei? La risposta dell’esperto e i suggerimenti per non ‘sbagliare’

(Di martedì 30 luglio 2024) Siete tra coloro che durante un viaggio aereo aspettano con ansia il momento del pasto? Ebbene, un articolo del New York Post potrebbe farvi cambiare idea, o almeno farvi prestare più attenzione a quello che viene servito. I primi di luglio, un volo Delta Airlines è stato costretto ad atterrare in emergenza al JFK di New York perché ai passeggeri era stato servitoavariato e stavano cominciando a sentirsi male.