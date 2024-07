Donna uccisa a coltellate nella notte nel Bergamasco

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 luglio 2024) AGI - Unadi 33 anni, Sharon Verzeni, è stataa Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. Stando ai primi riscontri dei carabinieri, è stata accoltellata alla schiena e al torace. La giovane, che aveva studiato da estetista, è stata soccorsa intorno all'una dellascorsa in via Castegnate. È stata ricoverate in condizioni disperate all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove poi è morta. Indagano la Procura di Bergamo e i carabinieri di Zogno. "Non abbiamo sentito, ne' visto niente". Lo dicono gli abitanti, tra cui un anziano di 83 anni, delle palazzine di via Castagneto a Terno d'Isola che distano pochi metri dal punto in cui Sharon Verzeni, è stata soccorsa. "Non la conoscevo e ho saputo della notizia dai giornali. Qui però gira brutta gente", racconta un'altra residente passando in bicicletta con il figlio.