Diamo il via alla caccia quella la punisco | le chat dei capitani della Gdf a L’Aquila e l’ipotesi del sesso in cambio degli esami

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 luglio 2024) «Gli darei un aiutino», «il via», «lase non fa come dico io». C’è anche unasu Whatsapp agli atti dell’indagine per violenza sessuale nei confronti di un capitanoGuardia di Finanzascuola ispettori de. Per questo anche gli altri tre-istruttori nel frattempo trasferiti sono indagati. Ma per un reato diverso. Ovvero maltrattamenti in famiglia. Una fattispecie compatibile con un reato commesso in un ambiente di lavoro chiuso come una caserma. Ma il sospettoinvestigatori è che la proposta di superare l’esame indi favori sessuali a Copito potrebbe non aver fatto una sola vittima. Gli smartphone dei quattro sono stati acquisiti. Nelleci sono considerazioni sull’aspetto fisico delle allieve e minacce di «punizioni».