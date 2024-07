Dal Napoli al Bologna colpo per la Champions | salti di gioia per Italiano

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 luglio 2024) Si fa largo una clamorosa ipotesi per il futuro del calciatore, la notizia sorprende tutti: rossoblù in vantaggio. Giorni di preparazione per il, impegnato nella seconda parte del ritiro precampionato in quel di Castel di Sangro. Gli azzurri, quasi al completo in seguito al rientro dei nazionali, continuano a sottoporsi al duro lavoro imposto da Antonio Conte. Il tecnico leccese ha portato una ventata d’aria fresca alla piazza napoletana, aiutando a superare il tragico epilogo della passata stagione. Ad aumentare l’entusiasmo dei tifosi si è aggiunta un’importante campagna acquisti, non ancora giunta al termine. La società è intenzionata a rinforzare la rosa, sono diversi i nomi segnati sul taccuino. Attenzione, perché proprio su un obiettivo di mercato – poi sfumato – è in arrivo una sorprendente notizia: il giocatore in questione è Mario Hermoso.