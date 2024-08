Da Clizia Incorvaia a Simona Ventura gli abiti da sposa indossati a luglio

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 30 luglio 2024)è stato un mese caldissimo anche per quanto riguarda le nozze vip. Sono molte le coppie che sfidando le temperature roventi sono andate all’altare, con il solito sfoggio didache fanno sognare. La tendenza è sempre quella, ormai consolidata, di indossare un vestito per la cerimonia e un altro per il ricevimento con cambi di mood e di stile decisamente sorprendenti. Semplicità alla cerimonia, esuberanza al partyal partyE’ stato un cambio di look drastico quello di, che tra la cerimonia e il ricevimento non ha cambiato solo l’abito dama anche il taglio di capelli. Per il sì all’ex gieffino Paolo Ciavarro ha scelto un modello a colonna Galia Lahav strapeless e con manicotti. Per il party era molto più esuberante, con un minidress dello stesso brand tutto luccicante.