Consob in 2 anni raddoppiati gli italiani con criptovalute

(Di martedì 30 luglio 2024) In Italia tra il 2022 e il 2024 è più che raddoppiata la percentuale di persone che hannoin portafoglio, dall'8 al 18%. E quelli che fanno investimenti sostenibili sono passati dalll'11 al 20%. È quanto emerge dal rapportosulle scelte di investimento delle famiglie italiane secondo cui, inoltre, i giovani e le donne prediligono i social media per cercare informazioni utili a orientare i propri investimenti. In campo finanziario, i social sono infatti la fonte d'informazione primaria per un giovane su due che abbia fra i 18 e i 34(58%), e per per il 42% delle donne.econdo il rapporto, i social media battono i giornali della carta stampata e del web e si collocano al terzo posto, dopo Internet e Tv, nella graduatoria delle fonti di informazione più usate dalle famiglie italiane per orientarsi nelle scelte di investimento.