Confindustria in calo a giugno l' indice del fatturato Rtt

(Di martedì 30 luglio 2024) L'dell'andamento della crescita in tempo reale Rtt del centro studi di, costruito in base ai dati delle fatture elettroniche del campione di imprese clienti di TeamSystem,, registra undel -1,6% a, più moderato delregistrato per il mese di maggio. I due cali consecutivi seguono il balzo positivo di aprile. Nell'analisi degli economisti di via dell'Astronomia l'indicatore continua a suggerire una dinamica nel complesso positiva nel secondo trimestre, anche se molto indebolita. La flessione diè diffusa a tutte le aree geografiche, anche se contenuta al Sud. L'(Real Time Turnover Index) mostra una riduzione marginale nelle costruzioni, moderata nei servizi, mentre ailpiù significativo si registra nell'industria dove le prospettive, però, sono di un miglioramento.