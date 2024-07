ConfAlberghi +63% prenotazioni stranieri al mare d' estate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Le destinazioni marine si confermano anche per l'2024 le più richieste, con un aumento delledella clientela domestica (+1,5%) e di quelle della componente straniera, che registra addirittura un +6,3% rispetto allo scorso anno secondo i calcoli dell'Associazione Italiana Confindustria Alberghi. A scegliere un soggiorno presso le località balneari oltre gli italiani troviamo in primis tedeschi e svizzeri seguiti dai francesi che preferiscono le coste italiane allo spettacolo offerto dalle olimpiadi in corso. Ad oggi nelle 5 settimane del mese sono state prenotate oltre l'85% delle camere con la terza settimana, quella di Ferragosto, già sold out.