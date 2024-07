Concorrenti Grande Fratello pilota d’aereo ex del Collegio e star dei social | ecco chi potrebbe entrare

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 30 luglio 2024): dopo i primi nove nomi diramati da fonti autorevoli come TV Blog, Dagospia e Davide Maggio, arriva l’indiscrezione ufficiosa dei gossippari sulla possibile nuova partecipazione al reality show.ed ex de Ilverso la Casa Secondo Deianira Marzano, l’ex concorrente de IlGiulia Mannucci sarebbe ", ex deldeichi" L'articolo, ex deldeichiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.