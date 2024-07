Concessioni balneari sciopero degli stabilimenti ad agosto | ecco quando

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 30 luglio 2024) Il settore, con Sib-Fipe e Fiba-Confesercenti alla guida, si dice pronto a chiudere gli ombrelloni per tre giorni su tutto il litorale nazionale se il governo non interverrà prima della pausa estiva con regole chiare e omogenee: da gennaio 2025 dovrebbero partire le gare, aperte agli operatori europei, come previsto dalla direttiva Bolkenstein. Le date individuate per la mobilitazione sono il 9(per due ore), il 19(per quattro ore) e il 29(per sei oppure otto ore).