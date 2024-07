Cina | serata felina al museo di Shanghai

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2024) Pechino, 30 lug – (Xinhua) – In omaggio alla venerazione degli antichi egizi per Bastet, la dea dei gatti, la mostra “In cima alla piramide: la civilta’ dell’antico Egitto”, in corso aldi, ha aperto le porte a ospiti molto speciali Agenzia Xinhua