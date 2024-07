Cina | festa con 1 000 ospiti presenta delizie culinarie di Wenchang

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2024) Pechino, 30 lug – (Xinhua) – Un grande banchetto per un migliaio di persone a Dongge, nella citta’ meridionale cinese di, ha trasformato la cittadina in un paradiso culinario. Turisti e abitanti locali hanno assaporato piatti appetitosi preparati da abili chef. Non perdetevi questa deliziosa esperienza! Agenzia Xinhua