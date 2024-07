Chiude il Biblò di Lonato sigilli sulla storica discoteca | era abusiva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Qualche giorno fa era balzato agli onori delle cronache per una rissa tra giovani stranieri finita nell’accoltellamento di cinque persone (nessuna grave). Era la notte del 21 luglio. Ora invece la novità è che non riaprirà i battenti perché stando agli inquirenti sostanzialmente era un locale abusivo. Si parla deldiaperta da poco più di due settimane, adesso sotto sequestro. Dopo un controllo interforze realizzato da polizia, carabinieri, finanza e Siae la notte dello scorso 28 luglio, gli investigatori hanno accertato che il locale funzionava come unanon autorizzata, con sala da ballo e musica. Questo, almeno, stando alla questura. Ilper gli investigatori possedeva infatti solo la licenza di somministrazione di alimenti e bevande.