Chi è Fuad Shukr il numero 2 di Hezbollah nel mirino di Israele

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 luglio 2024 - Eral'obiettivo del raid disu Beirut. Noto anche come Hajj Mohsin, è considerato uno dei comandanti dinel sud del Libano, ma soprattutto il2 dell'organizzazione paramilitare sciita dietro il leader Hassan Nasrallah. Per il governo di Tel Aviv c'è lui dietro l'attacco missilistico a Mafalda Shams, sulle alture del Golan, costato la vita a 12 giovanissimi. Secondo l’identikit delineato dalle autorità statunitensi,ha prestato servizio nel più alto organo militare di, il Consiglio della Jihad. Nato nel 1962, è stato uno stretto collaboratore del defunto comandante del Partito di Dio, Imad Mughniyah, e ha avuto un ruolo centrale nell'attentato del 23 ottobre 1983 alla caserma dei Marines americani a Beirut, in cui persero la vita 241 militari americani e altri 128 rimasero feriti.