Che spettacolo le Olimpiadi queer di Macron | tutti supervaccinati ma immersi nella merda della Senna

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 30 luglio 2024) Attualmente giro, quando mi chiamano, i pochi temerari che si azzardano, a proporre una conferenza dal titolo programmatico “Vaccini e potere”. Ma credo che la aggiornerò in “e potere” o, meglio ancora, “Vaccini e”. Ecco alcuni spunti su faccende che, in merito, non tornano. La s