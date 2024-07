Cestello si ribalta elettricista salvo per miracolo a Palermo

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di martedì 30 luglio 2024) Un operaio impegnato nella manutenzione dell’illuminazione pubblica in via dei Nebrodi aè stato salvato dai vigili del fuoco dopo che ilsu cui stava lavorando si èto. Ilsi èto a causa del cedimento di un pistone, il cui guasto è attualmente in fase di accertamento. L’operaio, rimasto aggrappato (Monrealelive.it)